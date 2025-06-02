قريباً وبالتعاون مع إيران ، مصنع للألياف الضوئية في فنزويلا

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد أشار بلاسكيز في الاجتماع الذي حضره محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، إلى أن المصنع سيبدأ عمله قريبًا، مؤكدًا على أهمية التعاون في مجال الاتصالات.

كما أضاف بلاسكيز أنه تم تجهيز أول عيادة لعلاج مرضى الغسيل الكلوي بالتعاون مع إيران، حيث تعمل هذه العيادة بجودة عالية وأسعار منخفضة.

وأكد وزير النقل الفنزويلي ورئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين جمهورية إيران الإسلامية وفنزويلا أنه تم تأسيس شركة تأمين إيرانية في فنزويلا، حيث تم تغطية بعض الطائرات والسفن تحت مظلة هذه التأمين منذ ثلاث سنوات.

وأشار إلى أن شركة "آيكو موتور" في فنزويلا قد حققت تعاونًا جيدًا مع إيران، حيث تم إنتاج 5000 سيارة بالتعاون بين الجانبين، ولم يتم تلقي أي شكاوى من العملاء بشأن جودة هذه المنتجات.

وفي ختام حديثه، ذكر رامون أنه بفضل الجهود المبذولة، تمكنا من إزالة بعض العقبات، مما سيمكن الشركات الخاصة الإيرانية من العمل بشكل أفضل وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

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