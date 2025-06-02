تطوير العلاقات بين إيران ودول أمريكا اللاتينية في ظل الدبلوماسية البرلمانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المساعد الخاص لرئيس مجلس النواب للشؤون الدولية، أبو الفضل عموئي، في إشارة إلى زيارة رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى أمريكا اللاتينية: "الدبلوماسية البرلمانية جزء من منظومة الدبلوماسية، وتُستخدم كآلية مكملة للدبلوماسية الحكومية. وفي الواقع، تسعى البرلمانات، بصفتها ممثلين لشعوب العالم، إلى دعم تطوير العلاقات. ويُعد السعي إلى الدبلوماسية البرلمانية أولوية في مهمة مجلس الشورى الإسلامي".

وأضاف: "من أهداف هذه الأولوية مناقشة التعاون مع دول أمريكا اللاتينية، وهي منطقة تمتد من المكسيك إلى تشيلي والأرجنتين. تشمل المنطقة 20 دولة يزيد عدد سكانها عن 600 مليون نسمة. في هذه المنطقة، تربطنا علاقات جيدة جدًا ببعض الدول، وتتفق معنا في القضايا الدولية. دول مثل فنزويلا وكوبا، والحركات المطالبة بالعدالة، على توافق تام مع المواقف الرئيسية للجمهورية الإسلامية، وقد أصبح هذا أساسًا لتطوير العلاقات في مجالات أخرى.

وأشار عموئي إلى أن أحد الأهداف الرئيسية هو مناقشة التعاون مع فنزويلا. فنزويلا، كدولة كانت محور سياستنا الخارجية في السنوات الأخيرة، تتمتع بسعة سوقية كبيرة - سوق جاهز لقبول الخدمات التقنية والهندسية الإيرانية والسلع التصديرية الإيرانية - وقدرة ممتازة على تلبية احتياجات إيران. هناك مجال واسع للعمل الزراعي وتوفير المنتجات التي تحتاجها إيران بفضل التربة عالية الجودة ووفرة المياه في فنزويلا. كما توجد مناجم مثل مسحوق الألومينا وخام الحديد والذهب، وهي تهم بلدنا. وقد أتاحت هذه الحالات فرصًا واعدة جدًا للتعاون بين إيران وفنزويلا.

وتابع المساعد الخاص لرئيس مجلس النواب: سيتوجه وفد من مجلس الشورى الإسلامي إلى فنزويلا، وسيُعقد لقاءات رفيعة المستوى مع رئاسة مجلس النواب. كما نخطط لإجراء محادثات مع مسؤولين في الحكومة الفنزويلية (من الرئيس ورئيس البرلمان)، ومع مسؤولين تنفيذيين ووزراء ناشطين في هذا المجال، وعلى مستوى أدنى مع نشطاء اقتصاديين بين إيران وفنزويلا (مستوردين ومصدرين).

وأضاف: من المقرر أيضًا حضور لقاءات عامة وأكاديمية، والاجتماع مع النخب الثقافية والمفكرين الدينيين. ونأمل أن تُحقق هذه الرحلة الطويلة إنجازات ملموسة في تطوير العلاقات الاقتصادية.

وأكد عموئي: نهجنا هو استخدام الدبلوماسية البرلمانية على مستوى ممثلي الشعب، لكن الهدف الرئيسي هو استفادة الشعبين والبلدين من هذه العلاقة وضمان مصالح الجانبين. سيتم تلبية احتياجاتنا وإنشاء سوق جديدة للمنتجات الإيرانية (وخاصة المنتجات القائمة على المعرفة والابتكار) التي تلقى إقبالًا كبيرًا في فنزويلا اليوم. مؤخرًا، اتخذ رئيس فنزويلا مواقف دقيقة بشأن التقدم العلمي في بلادنا، والآن فرصة سانحة لزيارة وإقامة معرض للمنتجات الإيرانية المصدرة إلى هناك. هذا من شأنه أن يُسهم في فهم الطرفين لقدرات بعضهما البعض بشكل أفضل.

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