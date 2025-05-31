قالیباف سيتوجه إلى أمريكا اللاتينية

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرح أبو الفضل عموئي، مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني في الشؤون الدولية، أن زيارة الوفد البرلماني الإيراني إلى أمريكا اللاتينية سيبدأ يوم الأحد، بهدف إجراء لقاءات ومحادثات ثنائية مع المسؤولين في دول فنزويلا وكوبا، بالإضافة إلى المشاركة في اجتماع رؤساء مجالس دول مجموعة "بريكس" في البرازيل.

وأضاف عموئي أن منطقة أمريكا اللاتينية تتمتع بفرص جيدة للجمهورية الإسلامية لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي.

وأشار مساعد رئيس المجلس إلى أن الوفد البرلماني الإيراني سيقوم خلال زيارته إلى جمهورية فنزويلا البوليفارية بلقاء المسؤولين هناك، حيث سيتخذ خطوات لتعزيز العلاقات البرلمانية والتركيز على إزالة العقبات أمام التعاون الاقتصادي بين البلدين.

كما أوضح عموئي أن كوبا تمثل نقطة محورية للنهج العدالة في منطقة أمريكا اللاتينية، حيث سيلتقي أعضاء الوفد البرلماني برئاسة قالیباف مع المسؤولين الكوبيين، ومن ثم سيتوجهون إلى البرازيل للمشاركة في اجتماع رؤساء مجالس دول مجموعة "بريكس".

وأكد عموئي أن تطوير التعاون الاقتصادي هو الهدف الرئيسي للوفد البرلماني الإيراني خلال هذه الزيارة إلى أمريكا اللاتينية.

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