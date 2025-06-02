سفينة "مادلين" تنطلق من إيطاليا لكسر حصار غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه انطلقت، الأحد، سفينة "مادلين" التابعة لتحالف أسطول الحرية من ميناء كاتانيا الإيطالي لكسر الحصار الذي يفرضه الكيان الإسرائيلي على غزة.

وقبل انطلاق السفينة الشراعية التي يبلغ طولها 18 مترا، توافد العديد من الناس إلى الميناء لدعمها، حاملين الأعلام الفلسطينية.

وتقل السفينة 12 شخصا، بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام.

وقالت ثونبرغ قبل مغادرة الميناء إنهم في "مهمة مدنية تهدف إلى كسر الحصار (عن غزة) رمزيا".

وأضافت: "إذا بقيت ذرة واحدة من الإنسانية، فعلينا أن نناضل من أجل فلسطين، من أجل فلسطين حرة. أنا هنا لأن ذلك واجب".

وجاء في بيان لتحالف أسطول الحرية بشأن مهمة السفينة الشراعية "مادلين": "تتجه مادلين إلى غزة محملة بمسحوق الحليب والإمدادات الطبية ومساعدات حيوية أخرى. وتهدف إلى الوصول إلى المياه الإقليمية الفلسطينية عبر المياه الإقليمية الأوروبية، وهي مياه دولية تماما".

وأضاف البيان: "هذه الرحلة، غير المسلحة وغير العنيفة، متوافقة تماما مع القانون الدولي. أي هجوم أو تدخل يُعدّ عملا متعمدا وغير قانوني ضد المدنيين".

ومن المتوقع أن تصل "مادلين" إلى شواطئ غزة بعد رحلة تستغرق حوالي أسبوع، ولكن هناك خطر إيقافها من قبل القوات الإسرائيلية في المياه الدولية، كما حدث مع سفينة "الضمير" التابعة لائتلاف أسطول الحرية في مايو الماضي.

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