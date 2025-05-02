مُسيّرة إسرائيلية تستهدف سفينة "أسطول الحرية" المتجهة إلى غزة قرب مالطا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال التحالف، في منشور عبر منصة "إكس"، إنّ المسيرة "استهدفت مقدمة السفينة مرتين، ما أدى إلى اندلاع حريق وخرق في الهيكل".

ونقلت شبكة "سي أن أن" الأميركية عن تحالف أسطول الحرية، أنّ القصف الإسرائيلي "أحدث ثقباً في السفينة"، وأنّها "تغرق الآن".

وأشار تحالف "أسطول الحرية" للشبكة إلى وجود 30 شخصاً على متن السفينة عندما تعرضت لهجوم إسرائيلي بعد منتصف الليل.

وقبل ساعتين، قال تحالف "أسطول الحرية"، إنّ "الحكومة المالطية لم تستجب لإشارة الاستغاثة الصادرة عن هذه السفينة الإنسانية المدنية"، مؤكّداً أنّه بموجب القانون البحري الدولي، "تلتزم مالطا بالتصرف وضمان سلامة أي سفينة مدنية في حالة خطر بالقرب منها".

وحتى الآن، لم تصدر السلطات الإسرائيلية أي تعليق رسمي بشأن هذا الهجوم. ويُعدّ هذا الحادث تصعيداً خطيراً في سياق الجهود الدولية لكسر الحصار عن غزة، ويعيد إلى الأذهان حادثة سفينة "مافي مرمرة" في عام 2010، التي تعرضت لهجوم مماثل من قبل القوات الإسرائيلية، ما أسفر عن مقتل 9 ناشطين.

من الجدير بالذكر، أنّ "أسطول الحرية" هو تحالف دولي من سفن تُحاول كسر الحصار المفروض على غزة.

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