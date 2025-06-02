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٠٢‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٢:٥٦ م

وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره المصري في القاهرة

وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره المصري في القاهرة

التقى وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي اليوم الاثنين وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي في القاهرة.

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وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي اليوم الاثنين مع نظيره المصري بدر عبدالعاطي في القاهرة واجرى معه مباحثات في قضايا مختلفة.

وكان وزير الخارجية الإيراني التقى في وقت سابق من اليوم مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى القاهرة.

وتباحث عراقجي مع السيسي حول آخر مستجدات العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية، وخاصةً ضرورة مواجهة جرائم الكيان الصهيوني، وبعض القضايا الدولية.

يذكر أن عراقجي وصل إلى القاهرة مساء أمس الأحد لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين المصريين.

/انتهى/

رمز الخبر 1958750
جواد ماستری فراهانی

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