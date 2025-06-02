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٠٢‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٨:٢٤ ص

عراقجي يصل إلى القاهرة لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين المصريين

عراقجي يصل إلى القاهرة لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين المصريين

وصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي، إلى القاهرة مساء يوم الأحد لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين المصريين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيلتقي عراقجي خلال هذه الزيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للبحث بشأن آخر مستجدات العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية، وخاصةً ضرورة مواجهة جرائم الكيان الصهيوني، وبعض القضايا الدولية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي قد أعلن عن برنامج زيارة وزير الخارجية إلى مصر ولبنان في حديث مع الصحفيين مساء السبت.

وفي إشارة إلى جهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز العلاقات والتنسيق مع دول المنطقة، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، قائلاً: "إن زيارة عراقجي إلى مصر ولبنان تهدف إلى مناقشة العلاقات الثنائية، والتشاور بشأن آخر المستجدات الإقليمية، وخاصةً التطورات في فلسطين المحتلة، والتشاور بشأن التطورات الدولية".

/انتهى/

رمز الخبر 1958724

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