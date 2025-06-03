إيران توقع على مذكرة تفاهم للتعاون مع اوزبكستان في مجال الموانئ والخدمات اللوجستية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سعيد رسولي، الرئيس التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية في جمهورية إيران الإسلامية، سيوقع مذكرة تفاهم مع وزارة النقل الأوزبكية اليوم (الثلاثاء، 3 يونيو 2025) في ميناء الشهيد رجائي.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار الاستثمارات المشتركة في تطوير البنية التحتية للموانئ، ووضع خارطة طريق لتوسيع التعاون في مجال النقل واللوجستيات بين البلدين.

وأصبح التعاون في مجال الترانزيت بين إيران وأوزبكستان أحد المحاور الرئيسية للعلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة. وقد مهّد الموقع الجغرافي الاستراتيجي لإيران، الذي يربط آسيا الوسطى بموانئ الخليج الفارسي، وحاجة أوزبكستان إلى الوصول المستدام إلى المياه المفتوحة، الطريق لتطوير استراتيجيات مشتركة في مجال النقل والترانزيت.

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