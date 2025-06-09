زيادة بنسبة 131% في حركة النقل بالسكك الحديدية في ميناء الشهيد رجائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح روح الله شاعليا، اليوم الاثنين، في إشارة إلى عبور 381,338 طنًا في ميناء شهيد رجائي منذ بداية العام، قائلاً: إن نقل الكبريت والأسمدة الكيماوية والمنتجات البترولية شكّل الحصة الأكبر من هذه الزيادة مقارنةً بالفترة نفسها.

وتابع: إن إبرام مذكرة تعاون واستثمار بين الإدارة العامة للموانئ والشؤون البحرية ونشطاء القطاعين العام والخاص في دول أوراسيا، قد ساهم في جعل ميناء الشهيد رجائي طريقًا سريعًا موثوقًا به في نقل البضائع إلى هذه الدول.

وأشار نائب وزير الموانئ والاقتصاد في منظمة موانئ وملاحة هرمزکان: "في سبيل تحقيق أهداف خطة التنمية الثامنة المتعلقة بحصة 125% للنقل بالسكك الحديدية من إجمالي حصة النقل في البلاد، ساهم ميناء الشهيد رجائي في رفع أدائه في قطاع النقل هذا من خلال تسهيل عمليات دخول وخروج البضائع عبر السكك الحديدية".

هذا ويُعد ميناء الشهيد رجائي أكبر ميناء حاويات وأكثرها تطورًا في إيران، ويلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد البحري للبلاد، حيث يضم 12 رصيفًا للحاويات و30 رافعة جسرية ومعدات متطورة متنوعة.

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