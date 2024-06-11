إيران - أوزبكستان؛ مواجهة كروية ساخنة لحسم الصدراة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في الأسبوع السادس والأخير من تصفيات كأس العالم 2026، يستضيف منتخب إيران لكرة القدم منتخب أوزبكستان اليوم (الثلاثاء) في تمام الساعة 20:30 بالتوقيت المحلي على ملعب آزادي.

ويواجه منتخبا إيران وأوزبكستان بعضهما البعض في وضع يملك فيه الفريقان 13 نقطة، لكن المنتخب الإيراني يتصدر جدول المجموعة الخامسة بسبب فارق الأهداف.

ويحتاج المنتخب الأوزبكي إلى الفوز بشكل حتمي في مباراة اليوم من أجل التأهل إلى المرحلة التالية من تصفيات كأس العالم بصفته متصدر مجموعته، إلا أن مهمته صعبة أمام الجماهير الإيرانية.

وفي مباراة الذهاب أمام المنتخب الإيراني، تمكن تلامذة كاتانتش من التعادل بنتيجة 2-2 ويأملون أنه مع تألق نجميهم أورونوف وماشاريبوف، سيتمكنون من التغلب على حاجز خصمهم ليكونوا الفريق الأول الذي يتأهل إلى المرحلة التالية من تصفيات كأس العالم.

ومن بين اللاعبين البارزين في المنتخب الأوزبكي الوطني أوستون أورونوف، وجلال الدين مشاريبوف، وإلدور شومورودوف، وإيجور سيرجيف، وعزيزيك تورجونباييف، وأتابك شوكوروف.

ولا يتمكن مهدي قائدي مهاجم المنتخب الوطني الايراني من مرافقة المنتخب الإيراني في هذه المباراة بسبب مشاكل شخصية، لكن مهدي ترابي الذي أصيب بتسمم غذائي الأسبوع الماضي ومُنع من مرافقة منتخب بلادنا في مواجهة منتخب هونغ كونغ، يمكنه اللعب وفقًا لتقدير الجهاز الفني ضد منتخب أوزبكستان.

هذا والتقى فريقان 13 مرة، منها 10 انتصارات من نصيب المنتخب الإيراني وواحدة من نصيب الأوزبك. ويعود هذا الفوز أيضاً إلى قبل 12 عاماً في طهران، حيث استسلم طلاب كارلوس كيروش أمام منافس آسيا الوسطى للمرة الأولى والأخيرة بهدف واحد.

ويتولى تحكيم هذه المباراة كل من كيم جونغ هيوك (كوريا الجنوبية) وبارك كيونغ يونغ (كوريا الجنوبية) وجانغ جونغ بيل (كوريا الجنوبية)، وتشاي سينغ يوب (كوريا الجنوبية) حكماً رابعاً.

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