عراقجي: ايران عازمة على تعزيز العلاقات مع لبنان في كافة المجالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، اليوم الثلاثاء في بيروت، رئيس الوزراء اللبناني "نواف سلام"؛ واستعرض الجانبان أهم القضايا الثنائية والإقليمية.

وأكد "عراقجي" اكد في تصريحه خلال اللقاء مع نواف، على ان زيارته إلى بيروت تأتي في إطار سياسة الحكومة الرابعة عشرة لتطوير العلاقات مع الجيران ودول المنطقة، بما في ذلك لبنان.

وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى العلاقات التاريخية والودية القائمة بين البلدين؛ مؤكدا عزم ايران على تطوير هذه العلاقات في مختلف الأبعاد، لا سيما الاقتصادية والتجارية، ومن خلال تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون مع ايران.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء اللبناني بزيارة وزير الخارجية الإيراني في ظل الظروف الحساسة الراهنة؛ مؤكدا استعداد الحكومة اللبنانية الجديدة لتطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أساس الاحترام والمصالح المتبادلة.

كما تبادل الجانبان خلال اللقاء وجهات النظر حول أهم القضايا الثنائية والإقليمية، وكذلك القضايا الدولية.