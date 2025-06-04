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٠٤‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٩:١١ ص

حريق في مرتفعات حديقة بمو الوطنية

حريق في مرتفعات حديقة بمو الوطنية

أعلنت ليلا تاج غردون، مديرة البيئة في محافظة فارس، عن اندلاع حريق في مرتفعات حديقة بمو الوطنية منذ عصر يوم الثلاثاء . وأكدت أن فرق الإطفاء، بالتعاون مع مجموعات من المتطوعين، تعمل بجد لإخماد النيران.

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد بدأ الحريق في منطقة خلف نقطة التفتيش في أكبر آباد. وأوضحت تاج غردون أنه فور وقوع الحريق، تم إرسال فرق إطفاء من شيراز وزرقان إلى الموقع بسرعة.

وأضافت مديرة البيئة أنها توجهت شخصيًا إلى موقع الحادث لمتابعة الوضع، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر من الحريق قد تم السيطرة عليه، إلا أنه لا يزال هناك نشاط للنيران في المناطق العليا من المرتفعات، حيث تعمل فرق إدارة الأزمات على السيطرة عليها.

وأكدت تاج غردون أن فرق الإغاثة والإطفاء ستظل متواجدة في الموقع حتى يتم إخماد الحريق بالكامل.

/انتهى/

رمز الخبر 1958832
یاسر المصری

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