حريق في مرتفعات حديقة بمو الوطنية

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد بدأ الحريق في منطقة خلف نقطة التفتيش في أكبر آباد. وأوضحت تاج غردون أنه فور وقوع الحريق، تم إرسال فرق إطفاء من شيراز وزرقان إلى الموقع بسرعة.

وأضافت مديرة البيئة أنها توجهت شخصيًا إلى موقع الحادث لمتابعة الوضع، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر من الحريق قد تم السيطرة عليه، إلا أنه لا يزال هناك نشاط للنيران في المناطق العليا من المرتفعات، حيث تعمل فرق إدارة الأزمات على السيطرة عليها.

وأكدت تاج غردون أن فرق الإغاثة والإطفاء ستظل متواجدة في الموقع حتى يتم إخماد الحريق بالكامل.

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