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٠٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٢:٣٢ م

الشرطة الإيرانية تؤكد على عدم السماح ببقاء الأجانب غير الشرعيين في البلاد تحت أي ظرف

الشرطة الإيرانية تؤكد على عدم السماح ببقاء الأجانب غير الشرعيين في البلاد تحت أي ظرف

أعلن المتحدث باسم قوات الأمن العامة الإيرانية (فراجا) عن عزم الشرطة الجاد على مواجهة وجود الأجانب غير الشرعيين في البلاد، مؤكدًا أنه لا يمكن لهؤلاء الأجانب البقاء في إيران تحت أي ظرف من الظروف.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أوضح العميد سعيد منتظر المهدي، المتحدث باسم القيادة العامة للشرطة، أن الشرطة قد نفذت أكثر من 1200 عملية مداهمة خلال العام الماضي، مما أسفر عن تحديد وجمع أكثر من مليون و176 ألف شخص من الأجانب غير الشرعيين. وقد تم إعادة هؤلاء الأفراد إلى بلدانهم بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أشار المتحدث باسم فراجا إلى تأكيد القائد العام للشرطة على ضرورة استمرار وزيادة وتيرة تنظيم الأجانب غير الشرعيين، مؤكدًا أن هذا الموضوع لا يزال في صدارة أولويات الشرطة، وسيتم متابعته بحزم أكبر في العام الجديد.

/انتهى/

رمز الخبر 1958790
یاسر المصری

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