 وفاة 6 حجاج إيرانيين منذ بداية عمليات الحج لعام 2025

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأنه عُقد اجتماع مشترك استمر لثلاث ساعات بين مجلس التخطيط التابع لبعثة سماحة قائد الثورة الإسلامية ومنظمة الحج والزيارة، برئاسة حجة الإسلام والمسلمين سيد عبد الفتاح نواب، ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة ورئيس بعثة الحجاج الإيرانيين، وذلك في مكة المكرمة، بهدف متابعة آخر أوضاع تقديم الخدمات للحجاج الإيرانيين والاستعدادات الخاصة بأيام التشريق.

وفي هذا الاجتماع، قدّم الدكتور سيد علي مرعشي، مدير مركز الطب التابع للهلال الأحمر في موسم الحج، تقريرًا عن الأوضاع الصحية والعلاجية.

وأشار إلى أن عدد الحجاج الإيرانيين المتوفين حتى الآن بلغ 6 أشخاص، حيث تُوفي 3 منهم في المستشفيات، واثنان في الفنادق، وواحد في الحرم المكي الشريف. كما أفاد بأن 26 حاجًا إيرانيًا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات.

وأوضح مرعشي أن منذ انطلاق عمليات الحج وحتى يوم الأحد 1 يونيو 2025 ، قام المركز الطبي للهلال الأحمر بتنفيذ 108 آلاف معاينة طبية، منها 94,500 معاينة عامة، و13,500 معاينة تخصصية.

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