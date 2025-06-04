مجلس صيانة الدستور: الإمام الراحل کان حریصا على الحفاظ على الكرامة الوطنية وإرادة الشعب

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه أكد مجلس صيانة الدستور في بيانٍ له بمناسبة ذكرى رحيل الإمام الخميني (رحمه الله)، المؤسس العظيم للثورة الإسلامية إن الثورة الإسلامية، التي انتصرت بمشاركة شعبية واسعة ومنقطعة النظير، بقيادة الإمام الخميني (رحمه الله)، مهدت طريقًا جديدًا لإيران العزيزة وشعبها العظيم، وأحدثت تحولًا في مجال الحكم، بما في ذلك السياسة الداخلية والخارجية.

وجاء في البيان: إذا كان في الماضي يؤخذ بنظر الاعتبار إرادة ورغبات الملوك والقوى المستكبرة، ففي الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصبحت أسس الدين الإسلامي وإرادة ورغبات الشعب هي الأساس في اتخاذ القرارات، وتم كتابة دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هذا الأساس.

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