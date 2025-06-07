الغارديان تكشف: تجسس جامعة أمريكية على الطلاب المؤيدين لفلسطين

أفادت وكالة مهر للأنباء، قالت صحيفة الغارديان أن جامعة ميتشيغان تستخدم بعض العناصر الخاصة والمخفية من الأجهزة الأمنية لمراقبة المجموعات الطلابية الداعمة لفلسطين.

يشير التقرير إلى أن مهمة المحققين المعنيين تركز على مراقبة الطلاب المؤيدين لفلسطين داخل وخارج الحرم الجامعي، بالإضافة إلى تسجيل المحادثات والتنصت على اتصالاتهم.

كما أضاف التقرير أن بعض الطلاب أفادوا بأن المحققين يقومون بتهديدهم وإرهابهم، ويستخدمون ألفاظًا نابية تجاههم.

ووفقًا لما ورد في التقرير، يبدو أن المحققين السريين الأمريكيين يعملون في شركة أمنية خاصة مقرها في ديترويت، حيث يقوم بعض هؤلاء الأفراد بجمع المعلومات والأدلة التي تستخدمها النيابة العامة لتوجيه التهم للطلاب واعتقالهم.

وأشارت الغارديان إلى أن جامعة ميتشيغان قد دفعت ما يزيد عن 800 ألف دولار لهذه الشركة الأمنية مقابل الحصول على هذه الخدمات خلال الفترة من يونيو 2023 إلى سبتمبر 2024.

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