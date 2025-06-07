جيش الاحتلال الصهيوني يقتحم مكتب قناة "الجزيرة"

أفادت وكالة مهر للأنباء، أكدت مصادر مطلعة أن الجنود الصهاينة اقتحموا مكتب القناة في رام الله.

وقد أبلغ الصهاينة المسؤولين في المكتب بقرارهم تمديد فترة حظر نشاطات "الجزيرة" لمدة شهر آخر. حيث كانت تل أبيب قد أعلنت في أبريل الماضي عن تمديد لمدة شهر لتوقف نشاطات الشبكة.

تسعى الحكومة الإسرائيلية من خلال اتخاذ مثل هذه السياسات إلى منع نشر الأخبار المتعلقة بفلسطين، وخاصة التطورات في قطاع غزة، في وسائل الإعلام. وفي سبتمبر الماضي، اقتحم الجنود الصهاينة مكتب "الجزيرة" وأعلنوا عن إغلاقه، حيث صادروا جميع الأجهزة الموجودة في المكتب.

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