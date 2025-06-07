ارتفاع عدد قتلى جيش الإحتلال إلى 866

أفادت وكالة مهر للأنباء، أضاف راديو الجيش الإسرائيلي أن من بين القتلى، 426 شخصًا لقوا حتفهم خلال المرحلة البرية من الحرب.

وبحسب التقرير، منذ استئناف الهجمات على غزة في منتصف مارس الماضي، قُتل 18 عسكريًا ومستوطناً، من بينهم 8 أشخاص خلال الأسبوع الماضي.

في هذا السياق، أعلن جيش الاحتلال رسميًا الليلة الماضية عن مقتل أربعة جنود إسرائيليين وإصابة خمسة آخرين جراء انفجار مبنى مفخخ في حي بني سهيلة شرق خان يونس.

ووفقًا لما صرح به المتحدث باسم الجيش، من بين القتلى كان هناك اسم الجنرال الاحتياطي "تشين غروس"، البالغ من العمر 33 عامًا، من وحدة "ماجلان" التابعة لقوات الكوماندوز الخاصة، والرقيب "يوأف ريفر"، البالغ من العمر 19 عامًا، من وحدة "واربورغ" التابعة لوحدة "يهلوم" الهندسية القتالية.

أما أسماء جنديين آخرين فقد لم تُنشر رسميًا بعد، لكن تم إبلاغ عائلتيهما.

وأشار راديو الجيش الإسرائيلي إلى أن هؤلاء الجنود دخلوا المبنى في حي بني سهيلة اعتمادًا على معلومات استخباراتية، لكن بعد دخولهم، انفجر المبنى الذي كان مزودًا مسبقًا بمواد متفجرة، مما أدى إلى انهياره فوقهم.

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