ايران تكشف إحدى أكبر الضربات الاستخباراتية في التاريخ ضد الكيان الصهيوني

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد حصلت الأجهزة الاستخباراتية الإيرانية على مجموعة كبيرة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية والحساسة للكيان الصهيوني، بما في ذلك آلاف الوثائق المتعلقة بخططه ومنشآته النووية.

في بيان صدر قبل 17 يومًا، كشفت منظمة الأمن الداخلي (الشين بيت) وشرطة الكيان الصهيوني عن اعتقال "روي مزراحي" و"الموغ آتياس"، وهما شابان في الرابعة والعشرين من عمرهما من منطقة "نشر" في شمال الأراضي المحتلة (حيفا)، بتهمة التعاون مع إيران.

وأفادت المصادر بأن عملية الحصول على الوثائق المذكورة قد تمت منذ فترة، لكن الحجم الكبير للوثائق وضرورة نقل جميع الشحنات بشكل آمن إلى داخل البلاد، استدعى اتخاذ تدابير للسرية لضمان وصولها إلى المواقع المحمية المنشودة.

كما أكدت المصادر المطلعة للإذاعة والتلفزيون أن وفرة الوثائق كانت بمستوى يتطلب وقتًا كبيرًا لمراجعتها ومشاهدة الصور والأفلام المرتبطة بها.

/انتهى/