منظمة الطاقة الذرية الايرانية: يجب أن تستند تقييمات الوكالة إلى مصادر موثوقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشرت إيران مذكرتها التوضيحية لتقرير المدير العام المُقدم إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعنوان "اتفاقية ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مع جمهورية إيران الإسلامية" (GOV/2025/25، 31 مايو/أيار 2025).

وتنص المذكرة على ما يلي:

فيما يتعلق بتقرير المدير العام (GOV/2025/25)، فإن غياب أي دليل على تحويل البرنامج النووي الإيراني إلى أغراض عسكرية يُؤكد مجددًا الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني. ولا توجد أدلة موثوقة تُثبت أن القضايا المتبقية تُشكل خطر انتشار. كما ورد في التقرير، "تواصل إيران تعاونها مع الوكالة في المسائل المتعلقة بالتنفيذ الروتيني للضمانات، وتجري الوكالة جهود تحقق واسعة النطاق في إيران تتناسب مع دورة الوقود النووي الإيرانية وأنشطتها".

قدّم المدير العام تقريرًا إلى مجلس المحافظين (كما هو موضح في الوثيقة GOV/2015/68) يتضمن "تقييمًا نهائيًا" لجميع المسائل العالقة السابقة والحالية. وفي أعقاب ذلك التقرير، اعتمد مجلس المحافظين قرارًا (GOV/2015/72) في ديسمبر/كانون الأول 2015، مشيرًا إلى تقرير المدير العام، ومؤكدًا أن "هذا يختتم نظر المجلس في هذه المسألة". ويتناقض تقرير المدير العام الأخير بوضوح مع التقييم النهائي والقرار GOV/2015/72.

ومن المتوقع أن تستند تقييمات الوكالة حصرًا إلى مصادر موثوقة وغير مثيرة للجدل. إن الاعتماد على معلومات غير مُتحقق منها من مصادر مفتوحة أو معلومات مُقدمة للأمانة العامة من جهات خارجية معروفة يتعارض مع مبادئ الموضوعية والنزاهة والمهنية التي تُشكل أساس مهمة الوكالة.

لقد أُعلن عن جميع المواد والأنشطة النووية الإيرانية بالكامل للوكالة، وتحققت منها. وقد بذلت إيران قصارى جهدها لتتبع مصدر هذه الجسيمات في تلك المواقع. وقد اكتشفت السلطات الأمنية الإيرانية المختصة مؤخرًا أدلة إضافية، بعد تحقيقات وتحقيقات مُكثفة، تُؤكد أن أعمال تخريب أو أعمال عدائية قد أدت إلى تلويث تلك المواقع.

إن إدراج بعض المسائل غير ذات الصلة في التقرير يتعارض مع مهنية الوكالة وموضوعيتها ونزاهتها. فعلى سبيل المثال، لا يُحظر تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتخضع تخصيب إيران بنسبة 60% ومخزونها لمراقبة كاملة والتحقق منها من قِبل الوكالة.

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