لاعب إيراني يتوج ببطولة ألعاب القوى العمالية الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن "برومند فر"، اذ اعلن عن هذا الخبر اليوم السبت اوضح، بأن بطل العاب القوى من فئة العمال الايرانيين برومند فر، أحرز خلال مشاركته في منافسات رمي المطرقة ورمي القرص، حصد الميدالية الذهبية واحرز فضيتين ايضا.

وأضاف : إن "ملكبور" وهو من رجال الإطفاء في محافظة تشار محال وبختياري، قد حصل على الميدالية الذهبية في رمي القرص والمطرقة، و الميدالية الفضية في منافسات رمي الثقل والرمح، ليصنف كأكثر الرياضيين تتويجا في هذه البطولة.

وتُقام بطولة العالم لرياضة العمال 2025 في مدينة لوتراكي اليونانية، للفترة من 3 إلى 8 يونيو الجاري؛ بمشاركة وفد رياضي من إيران يضم 93 عضوا (78 رياضيا و 15 مدربا ومشرفا).