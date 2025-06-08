وزير الخارجية الفرنسي السابق: الكيان الصهيوني على حافة الهاوية

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي حديثه مع إذاعة "فرانس إنتر"، وصف لودريان السياسات الإسرائيلية تجاه سكان غزة بأنها تمثل "كارثة إنسانية". وأكد أن "لقد تجاوزنا الحدود غير المقبولة. استخدام الجوع والحصار كأداة عسكرية هو مأساة كبيرة".

وأضاف: "حاليًا، يسمح بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، بدخول كميات محدودة من المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولكن فقط من خلال ما يُعرف بمؤسسة الإنسانية في غزة (GHF) المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك بعد شهرين من الحصار الكامل على هذه المنطقة".

وحذر لودريان من أن "نتنياهو يقود إسرائيل إلى حافة الهاوية" مشيرًا إلى أن "إسرائيل اليوم تعاني من انهيار أخلاقي". وأكد أن استمرار سياسات نتنياهو قد يحول هذا النظام إلى نظام مكروه عالميًا، واصفًا الوضع بأنه "مأساوي للغاية".

كما أعرب عن استيائه من موجة الاتهامات الموجهة للمنتقدين لإسرائيل، قائلًا: "كلما تم انتقاد سياسات حكومة نتنياهو، نتهم على الفور بمعاداة السامية. هذا الأمر مرفوض بشدة، ولا ينبغي خلط هذين الأمرين".

واختتم وزير الخارجية السابق بالتأكيد على أن "السبيل الوحيد لإنقاذ إسرائيل من هذه الأزمة هو أن يتخذ سكانها خطوات لوقف هذا الانحراف الخطير، الذي إذا استمر، سيقود مستقبل إسرائيل إلى كارثة".

/انتهى/