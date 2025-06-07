الأونروا : منع "إسرائيل" دخول الصحفيين الدوليين إلى قطاع غزة حظر على نقل الحقيقة

وافادت وكالة مهر للانباء ان "لازاريني" اعتبر في تصريح صحفي له اليوم السبت، أن "منع سلطات الاحتلال دخول الصحفيين الدوليين إلى غزة منذ بدء الحرب، هو أمر غير مسبوق في أي صراع آخر على مدى التاريخ الحديث"؛ مشددا على أن "هذه الممارسات ما هي إلا حظر على نقل الحقائق من قطاع غزة".

ولفت هذا المسؤول الاممي إلى، أن "ما تمارسه سلطات الاحتلال مع الصحفيين ولاسيما الدوليين يعد الوصفة المثالية لتأجيج التضليل الإعلامي، وتعميق الاستقطاب، وتغييب الإنسانية".

وطالب لازاريني، بـ "رفع الحظر المفروض على وسائل الإعلام الدولية في قطاع غزة، والسماح للصحفيين الدوليين بالعمل والتغطية الصحفية بشكل مستقل من القطاع، ودعم زملائهم الفلسطينيين الذين يواصلون القيام بعملهم البطولي دافعين ثمنا باهظا".