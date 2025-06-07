ولايتي: التقارب الأقليمي ضروري لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية

وافادت وكالة مهر للانباء ان الجانبين اكدا خلال اللقاء، على الجهود المشتركة لتعزيز وتوسيع العلاقات الشاملة بين إيران وكازاخستان، مشيرين إلى العلاقات التاريخية والثقافية الغنية بين البلدين، مع التأكيد على ضرورة استغلال هذه الإمكانيات لتطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأشار ولايتي خلال المحادثات إلى المشتركات العميقة التاريخية والحضارية بين البلدين، مؤكداً على "ضرورة مواجهة الأحادية الغربية والأميركية وتعزيز التعاون الإقليمي لتأمين الأمن والاستقرار".

كما أكد على أهمية التقارب الإقليمي في آسيا الوسطى وتعزيز المؤسسات المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية.

ومن بين المواضيع الأخرى التي تم تناولها في هذا اللقاء، الوضع في فلسطين وجرائم الكيان الصهيوني في غزة.

وأشار ولايتي إلى الإبادة الجماعية والجرائم الواسعة ضد اهالي غزة المظلومين، مؤكداً على ضرورة وقوف المجتمع الدولي ضد هذه الجرائم.

كما دعا إلى تضامن الدول الإسلامية والإقليمية لدعم حقوق الفلسطينيين ومواجهة السياسات المفرقة للأعداء.

من جانبه، رحب وزير خارجية كازاخستان بمقترحات إيران، مؤكداً عزم أستانا على تعميق العلاقات مع طهران في إطار المصالح المشتركة والسلام الإقليمي.

وفي الختام، اتفق الجانبان على استمرار الحوارات والتنسيق الثنائي على المستويين الإقليمي والدولي لتحقيق الأهداف المشتركة.