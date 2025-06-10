إيران تسعى لزيادة تبادل البضائع العابرة مع كازاخستان إلى 10 ملايين طن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار جبار علي ذاكري، الرئيس التنفيذي للسكك الحديدية، في اجتماع مع وفد وزارة النقل الكازاخستانية، إلى تطور العلاقات بين إيران وكازاخستان في مجال النقل، ودعا كازاخستان إلى لعب دور أكبر في نمو حركة النقل الروسية والصينية إلى إيران.

وأشار الرئيس التنفيذي للسكك الحديدية إلى ضرورة زيادة عدد القطارات المجدولة بين إيران وكازاخستان، عبر خطي السكك الحديدية الحدوديين في إنجه برون وسرخس، مؤكدًا على نمو حجم التجارة بين البلدين، وقال: بلغ حجم البضائع العابرة الدولية لإيران عبر السكك الحديدية 5 ملايين طن العام الماضي، ومن المقرر أن يرتفع إلى 8 ملايين طن هذا العام.

وأكد ذاكري: بالنظر إلى سعة طرق النقل المشتركة القائمة بين إيران وكازاخستان، هناك إمكانية لزيادة تبادل البضائع العابرة بين البلدين إلى 10 ملايين طن.

وأكد ذاكري على استعداد السكك الحديدية الإيرانية لنقل القمح والحبوب الكازاخستانية إلى جنوب إيران، وتنمية التبادلات التجارية بين إيران وكازاخستان، واستعداد إيران لتطبيق التعرفة الجمركية المتفق عليها مع دول رابطة الدول المستقلة الخمس خلال القمة الشهر الماضي.

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