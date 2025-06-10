وزيرة الثقافة الروسية تصل إلى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصلت السيدة باريسونا لوبيماوا، برفقة عدد من المسؤولين الثقافيين رفيعي المستوى من الاتحاد الروسي، صباح اليوم للمشاركة في أسبوع الثقافة الروسية في إيران، ولإجراء مشاورات واجتماعات ثنائية مع المسؤولين الثقافيين الإيرانيين.

وسيُقام حفل افتتاح أسبوع الثقافة الروسية في قاعة "وحدت"، ومن المتوقع أن تُعقد جلسة صحفية لوزيري الثقافة الإيراني والروسي على هامش هذا الحدث.

وخلال هذا الأسبوع الثقافي، سيشارك أكثر من 110 فنانين بارزين من روسيا في مجالات متنوعة مثل الموسيقى، والسينما، والفنون التشكيلية، بالإضافة إلى وفد رسمي ولجنة ثقافية تضم أكثر من 130 شخصاً.

وتشمل الفعاليات المقررة إقامة حفلات موسيقية سيمفونية لبياتشكوفسكي في طهران وأصفهان، وتنظيم برامج مرتبطة بمجموعة لزغينكا الفنية الكبيرة، وعرض أفلام روسية في طهران (باغ كتاب) وأصفهان (قاعة سيتي سنتر)، بالإضافة إلى عقد جلسة تخصصية حول السينما الروسية، وإقامة معرض ثقافي وفني وحرفي في مركز نياوران الثقافي.

ويأتي هذا الحدث الثقافي في إطار معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين البلدين في يناير 2025، والتي تؤكد على تعزيز العلاقات الثقافية والفنية بينهما.

/انتهى/