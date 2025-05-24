تعاون إيراني ماليزي في مجال العلوم والتكنولوجيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الاجتماع بين ممثلي نائب الرئيس الإيراني للشؤون العلمية والتكنولوجية واقتصاد المعرفة ووزارة العلوم الماليزية عقد في معرض طهران الدائم للتكنولوجيا والابتكار (IHIT).

وتبادلت الدكتورة صهائي، نائبة مدير تبادل التكنولوجيا في منظمة تنمية التعاون العلمي والتكنولوجي الدولي، ونور سيام سيدة بنتي إسماعيل، نائبة مدير التعاون الدولي في وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في ماليزيا، وجهات النظر حول كيفية التعاون الثنائي، والقضايا المتفق عليها، وسبل تفعيل هذه الاتفاقيات.

وفي هذا اللقاء تم تعريف الممثل الماليزي بإمكانيات الشركات الإيرانية القائمة على المعرفة وذلك على هامش زيارة لمعرض التكنولوجيا والابتكار.

وأعربت السيدة نور سيام سيدا بنتي إسماعيل عن ارتياحها للتقدم التكنولوجي الذي أحرزته إيران، وأعلنت عن رغبة بلادها في مواصلة وتوسيع هذا التعاون.

ويعد هذا اللقاء خطوة فعالة نحو تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات العلمية والتكنولوجية بين إيران وماليزيا.

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