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١١‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٢:١٠ م

قاليباف: البرلمان يراقب المفاوضات من خلال حماية قانون رفع العقوبات

قاليباف: البرلمان يراقب المفاوضات من خلال حماية قانون رفع العقوبات

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، أن المجلس يسعى إلى دعم مواقف إيران العزيزة في المفاوضات من خلال أدواته القانونية وصلاحياته الرقابية، مشدداً على أن هدف المجلس هو حماية السياسات العليا للنظام وصون المصالح الوطنية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك خلال كلمة ألقاها صباح اليوم الأربعاء، في لقاء نواب البرلمان مع قائد الثورة الإسلامية، حيث أشار قاليباف إلى الدور الرقابي للمجلس في مسار المفاوضات الهادفة إلى رفع العقوبات.

وقال رئيس البرلمان: "لقد حاول المجلس، دعماً لمواقف إيران القائمة على العزة والكرامة، الاستفادة من أدواته القانونية كالجلسات العلنية وغير العلنية، والخطب والبيانات الموجَّهة والهادفة، للاضطلاع بدور فعّال في مساندة الحكومة لإنجاح المفاوضات".

وتابع: "بموجب قانون الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات، يرى مجلس الشورى نفسه ملزماً بمراقبة مسار المفاوضات بشكل مسؤول ونشط، لضمان عدم الانحراف عن السياسات العامة للنظام".

واختتم قاليباف بالتأكيد على أن "الهدف النهائي للمجلس هو دعم مسار المفاوضات بما ينسجم مع السياسات الكلية للجمهورية الإسلامية، وتوفير غطاء برلماني فاعل يضمن حماية المصالح العليا للبلاد".

/انتهى/

رمز الخبر 1959111

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