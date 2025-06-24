برلماني ايراني: بفضل مقاومة الشعب، تمكنا من هزيمة العدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ محمد رضا رضائي كوجي، الجمهورية الإسلامية الإيرانية على نجاحها وانتصارها على العدو وإلحاق الهزيمة به، وقال صباح اليوم (الثلاثاء) في برنامج تلفزيوني: هذه ليست المرة الأولى التي يُهزم فيها الأمريكيون أمامنا. كانت محاولتهم عام 1979 هي إبقاء الشاه في إيران، لكنهم فشلوا. بعد ذلك، حاولوا إيقاف مسار الثورة الإسلامية ولجأوا إلى إرهاب الشعب الإيراني المظلوم، لكنهم فشلوا مرة أخرى. ثم فرضوا علينا حربًا مفروضة لمدة 8 سنوات، وهُزموا هناك أيضًا.

وقال: لقد تعلمنا الصمود، واليوم، بفضل صمود الشعب، استطعنا دحر العدو. شكّلنا جبهة قوية داخل البلاد، واستطعنا دحر العدو.

وأكد : يجب علينا تقديم الدعم والمساعدة الكافية للقوات المسلحة. وقد عقدنا مؤخرًا اجتماعًا مع وزيرة الطرق وبناء المدن ونوابها لضمان سلاسة نقل البضائع في البلاد. وقد وضع المجلس خطة لدعم السائقين وتحسين وضعهم التأميني، وسيتم مراجعتها في المجلس قريبًا.

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