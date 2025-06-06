قاليباف يؤكد على وجود إمكانات كبيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية مع أمريكا اللاتينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، في معرض شرحه لإنجازات رحلته إلى أمريكا اللاتينية ومشاركته في قمة بريكس بعد عودته من الرحلة: "في مساء السبت الماضي، قمتُ برحلة إلى أمريكا اللاتينية، وزرتُ ثلاث دول، وكانت وجهتي الأخيرة البرازيل، وفي فنزويلا التقيتُ برئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، ووزير الخارجية، ووزير النقل في هذا البلد".

وأضاف: نوقشت خلال الاجتماعات في فنزويلا المحادثات البرلمانية والاهتمام بالقضايا الاقتصادية والسياسية بين البلدين، ومن السمات الإيجابية التي لمستها في هذا البلد مسألة العلاقات التجارية، وخاصةً مسألة القطاع الخاص، فقد بدأ البلدان عملاً جيداً معاً، وهذا يبشر بمستقبل واعد.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى التعاون بين حكومات دول أمريكا اللاتينية وبلدنا، وتابع قائلاً: هناك إمكانات كبيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية، وخاصةً في قضايا الطاقة والاهتمام بالمجال المعرفي، بالإضافة إلى القضايا الزراعية التي نوقشت وجرى بحثها.

وأدرج قاليباف تطوير العلاقات البرلمانية ومجموعات الصداقة بين إيران وفنزويلا ضمن مواضيع النقاش مع مسؤولي هذا البلد، وقال: عُقد أيضاً اجتماع جيد جداً مع القادة الدينيين في هذا البلد. بالإضافة إلى ذلك، عُقد اجتماع في الجامعة مع أساتذة في مجال العلاقات الدولية. ونوقشت القضايا العالمية والدولية المتعلقة بالنهج الأحادي للولايات المتحدة وقضايا غزة.

وتطرق إلى الأنشطة المعرفية الهامة للشركات الإيرانية في فنزويلا من قبل الأكاديميين، مذكّرًا: "لقد تم توفير جميع الإمكانات المعرفية في بيت الإبداع في مكان واحد وفي معرض دائم، وقد لاقى هذا القسم ترحيبًا من القطاعات العلمية والأكاديمية والتجارية والصناعية في فنزويلا، وهذا يدل على العلاقات الجيدة والعميقة بين البلدين في السنوات الماضية".

وفي جزء من كلمته، قال رئيس مجلس النواب: "نوقشت مسألة التعريفات الجمركية الحرة بين البلدين وراجعناها خلال هذه الزيارة، وآمل أن يتم الانتهاء منها خلال الأشهر القليلة المقبلة وأن يوقع عليها مسؤولو الجانبين في اللجنة المشتركة".

بعد فنزويلا، واصل قاليباف زيارته إلى هافانا، عاصمة كوبا، وتابع: "كوبا دولة مستقلة، محبة للحرية، ومناضلة، على الرغم من أنها واجهت مشاكل بسبب العقوبات طويلة الأمد. في هذا البلد، التقيت برئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، وناقشنا قضايا مختلفة، بما في ذلك قطاعي الطاقة والزراعة، واقترحنا الاستفادة من طاقة مصافي البلاد".

وأضاف: "نعلم جميعًا أن كوبا دولة رائدة في مجال الأدوية والقضايا الطبية، وقد أهدينا بعض الأدوية الجاهزة للتوزيع والتصدير في بلدنا للرئيس الكوبي. أعتقد أن هناك فرصة جيدة للتعاون الجاد بين إيران وكوبا في مجال الأدوية والأدوية".

وأشار رئيس مجلس النواب إلى محطته الأخيرة في برازيليا ومشاركته في قمة بريكس الحادية عشرة، وأضاف: "تُعدّ بريكس من الفرص القيّمة التي أتيحت لبلادنا اليوم، سواءً على الصعيد الثنائي أو متعدد الأطراف، على المستويين الإقليمي والدولي، وأعتقد أن أقوى وأكثر النقاشات تكرارًا التي يمكن متابعتها اليوم لتطوير العلاقات هي فرصة بريكس وشنغهاي لبلادنا".

وأكد قاليباف، مشيرًا إلى أن 49% من سكان العالم يُعتبرون حاليًا أعضاءً في بريكس، أن هذه الإمكانات التي تتمتع بها بريكس مهمة اقتصاديًا وسياسيًا. في مجال التجارة، تُدار 24% من تجارة العالم من قِبل دول بريكس، وفي المجال الاقتصادي، تضم دول بريكس 39 اقتصادًا عالميًا. تُمارس دول بريكس أنشطتها كمجموعة متكاملة في القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية والعلمية والرياضية، بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية.

وأشار إلى أنه في خطابات قمة بريكس، أجمع الجميع على مواقفهم من السلوك الأحادي لأمريكا، وانتقدوه في مختلف القطاعات، واعترض الجميع عليه، وكان لديهم دافع أكبر للتعاون في المجالات الاقتصادية.

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