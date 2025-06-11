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١١‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١:٣٩ م

روسيا: مستعدون للتوسط بين طهران وواشنطن ولإزالة فائض الوقود النووي الإيراني

روسيا: مستعدون للتوسط بين طهران وواشنطن ولإزالة فائض الوقود النووي الإيراني

أبدى سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، استعداد بلاده لتقديم المساعدة لكلّ من واشنطن وطهران، "ليس سياسياً فقط، ولا من حيث الأفكار التي يمكن استخدامها في عملية التفاوض، بل من الناحية العملية أيضاً".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في حديث إلى الصحافيين، اليوم الأربعاء، أوضح ريابكوف أنّ المساعدة العملية تشمل مثلاً تقديم روسيا خدماتها "لإزالة فائض الوقود النووي من إيران، بهدف "المساعدة في التوصّل إلى اتفاق" بين إيران والولايات المتحدة.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي أنّ فائض المواد النووية التي تنتجها إيران يمكن أن يتمّ "تكييفه لاحقاً لإنتاج الوقود للمفاعلات".

كذلك، أعرب ريابكوف عن اعتقاد موسكو بأنّ الفرصة "لم تُفوَّت بعد الآن"، مؤكداً "ضرورة مضاعفة الجهود للتوصّل إلى حلّ، وإن كان مؤقتاً، لا شاملاً، للمشكلات المرتبطة بنظام العقوبات والقضايا التي يطرحها معارضو إيران".

وأكد أنّ استعداد طهران لإجراء مثل هذا الحوار "واضح".

/انتهى/

رمز الخبر 1959114

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