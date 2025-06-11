https://ar.mehrnews.com/news/1959118/ ١١/٠٦/٢٠٢٥، ١:٣٧ م رمز الخبر 1959118 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١١/٠٦/٢٠٢٥، ١:٣٧ م فيديو...عصا تبيد التنين يمكنكم من خلال هذا الفيديو مشاهده اهم بيانات قادة المقاومة الاسلامية في المنطقة. تحميل 15 MB رمز الخبر 1959118 کپی شد محتوى ذات صلة الرئيس الايراني: مساعي الأعداء لعرقلة تقدم إيران ليست سوى وهم التخصيب حق طبيعي لإيران وخط أحمر بزشكيان: إيران ترحب بالمفاوضات دائما، ولكن التنمر ليس من قواعد التفاوض سمات قائد الثورة الاسلامية المقاومة حركة النجباء
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