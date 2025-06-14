يد إيران على الزناد وستكسر رقاب الصهاينة/ يجب إخراج الاحتلال الأمريكي بشكل كامل من العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أفاد الموقع الإعلامي لمكتب النجباء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنه بعد العدوان الجبان الذي شنّه الكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أصدر الشيخ أكرم الكعبي، الأمين العام للمقاومة الإسلامية حركة النُجَباء، البيان التالي:

إن العدوان الصهيوني الغادر على الجمهورية الإسلامية والانتهاك السافر لسيادة العراق وخرق أجوائه بالتنسيق مع المحتل الأمريكي مراراً وتكراراً لن يمر من غير حساب، ويجب إخراج الاحتلال الأمريكي بشكل كامل من جميع أراضي وسماء العراق.

إيران الإسلام وقفت بالدماء والسلاح والدعم منقطع النظير مع فلسطين ولبنان ضد الهجمة البربرية الوحشية الصهيونية، حيث بقيت دول العالم بين متفرج وبين داعم للكيان في جرائمه.

ووقفت إيران أيضاً مع العراق ضد المشروع الأمريكي الصهيوني المتمثل بتنظيم داعش الإرهابي صنيعتهم وعملائهم لتدمير الإسلام في الوقت الذي كان فيه العرب والغرب يدعمون داعش بالمال والسلاح ويسخّرون الإعلام لتصديره.

إيران اليوم تمثل عظمة واقتدار الإسلام المحمدي في وجه الظلم والطغيان، وتمثل كذلك مشروع الحق والنور أمام الباطل والظلام.

ثم إن التهور والغرور والغطرسة الصهيونية ستكسر رقابهم وسيندمون، فإنهم تمادوا ضد قوم أمامهم وقدوتهم ومنهجهم الحسين عليه السلام، قوم لا يهابون الموت ويتمنون الشهادة ويتسابقون لنيلها، ويعتبرونها عزاً وفخراً، قوم عظوا على النواجذ وأحكموا أيديهم على قبضاتهم متوكلين على الله وكلهم يقين أن الله سينصرهم ويخذل عدوهم.

وختاماً نتقدم بأحر التعازي لعوائل الشهداء الإيرانيين وللشعب الإيراني وللقائد العظيم السيد علي الخامنئي دام ظله.

اللهم هؤلاء جندك وحزبك المدافعون عن دينك والمضحون في سبيلك، فأيدهم بنصرك وحفظك.. والحمد لله رب العالمين.

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