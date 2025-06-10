الرئيس الايراني: مساعي الأعداء لعرقلة تقدم إيران ليست سوى وهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد رئيس الجمهورية خلال زيارته للمعرض الدولي السادس والعشرين للمعدات الطبية وطب الأسنان والأدوية والمختبرات (الصحة)، أن إرادة الشعب الإيراني ستحول دون تحقيق أهداف العقوبات، قائلاً: "حيثما وُجدت الإرادة، يُمهّد طريق التنمية".

وفي إشارة إلى مساعي الأعداء لعرقلة تقدم البلاد، قال بزشكيان: "إن الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لعرقلة تنمية إيران لن تُفضي إلى شيء والشعب الإيراني، وخاصةً أولئك الذين يعتمدون على القدرات المحلية، سيواصلون مسيرتهم التقدمية بكل تأكيد".

وأشار الى الإنجازات التي عرضها المصنعون في هذا المعرض وأضاف: "اليوم، وكما تشهد عليه الإنجازات التي عُرضت في هذا المعرض وفي مجالات أخرى عديدة، من التكنولوجيا النووية إلى المجالات العلمية والصناعية الأخرى، فقد تحققت إنجازات قيّمة. وإن مساعي الأعداء لعرقلة هذه العملية ليست سوى وهم".

وأشار الرئيس الايراني إلى القدرات الفريدة التي يتمتع بها الإيرانيون في الداخل والخارج، قائلاً: "الإيرانيون ليسوا أقل شأنًا من غيرهم من حيث العقلية والقدرات والتكنولوجيا. وبالطبع، يجب أن نعترف بأننا في بعض الحالات لم نوفر الظروف اللازمة لنمو هؤلاء الأعزاء أو لم نوفر أرضية كافية لازدهار مواهبهم".

وأكد الدكتور بزشكيان أنه حيثما توفرت الإرادة والظروف المناسبة، استطاع الإيرانيون تجاوز الأزمات بكرامة وفخر، مشيرًا إلى أن: "الإجراءات التي تتخذها النخب والناشطون المحليون اليوم دليل على هذه القدرة ومصدر فخر".

أكد رئيس الجمهورية عزم الحكومة على دعم المبدعين، وقال: سنسعى لتوفير المنصة اللازمة لهؤلاء الأعزاء، محليًا ودوليًا، ليصبحوا محور تنمية إيران والمنطقة. كلما ازداد الضغط على الشعب الإيراني، ازداد ازدهاره وابتكاره وقوته.

وفي الختام، شكر الدكتور بزشكيان جميع الناشطين والمهتمين في هذا المجال، وقال: ستتخذ الحكومة جميع الخطوات الممكنة لدعم هذه القدرات وتعزيزها، وستوفر لهم الأسس اللازمة لتواجد أكثر فعالية في الأسواق المحلية والأجنبية.

بصفته ثاني أكبر حدث في مجال المعدات والخدمات الطبية وطب الأسنان والمختبرات والأدوية في المنطقة، والذي يجذب عددًا كبيرًا من الشركات القادرة سنويًا، يُعد معرض إيران للصحة فرصة قيّمة لعرض منتجات وإنجازات الشركات المحلية والدولية النشطة. في هذا المعرض، تُعرض إنجازاتهم ومنتجاتهم على زيارات أكثر من 25,000 زائر خبير وعامل في هذه الصناعة، ومن خلال مراعاة اتجاه الطلب وتوجه السوق، فإن نمو هذه الصناعة يوجه أنشطتها وابتكاراتها المستقبلية.

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