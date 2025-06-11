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١١‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٤:٥٤ م

إيران تُصدّر معدات طبية إلى 60 دولة

إيران تُصدّر معدات طبية إلى 60 دولة

صرّح نائب الرئيس الإيراني للعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة، حسين أفشين، بأن إيران صدّرت معدات طبية إلى 60 دولة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في كلمته خلال افتتاح المعرض الدولي للمعدات الطبية وطب الأسنان والأدوية والمختبرات (إيران هيلث 2025) يوم الأحد، قال أفشين إنه لشرفٌ عظيمٌ أن يتعاون المصنعون المحليون مع مجتمع الخبراء الطبيين الإيرانيين ذوي الكفاءة العالية.

وأكد أفشين على إمكانات تصدير المعدات الطبية المحلية، قائلاً إنه إذا كان المنتج يفي بمعايير الاستهلاك المحلي، فيمكن تصديره بالتأكيد إلى دول أخرى.

وفي إشارة إلى برامج دعم الابتكار في المعدات الطبية، قال: "لدينا هذا العام مبادرتان خاصتان لتعزيز العلاقة بين البحث والتطوير وقطاع المعدات الطبية".

يُعد معرض إيران هيلث 2025 أكبر حدث صحي في إيران، وسيُقام في الفترة من 8 إلى 11 يونيو/حزيران.

/انتهى/

رمز الخبر 1959129
جواد ماستری فراهانی

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