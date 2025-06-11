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١١‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٥:٥٢ م

المنتخب الإيراني لهوكي الجليد يحصد لقب الوصافة في دورة الألعاب الإسلامية

المنتخب الإيراني لهوكي الجليد يحصد لقب الوصافة في دورة الألعاب الإسلامية

حل المنتخب الإيراني لهوكي الجليد في مركز الوصافة بدورة الألعاب الإسلامية المقامة في جمهورية تتارستان الروسية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال المباراة النهائية التي جرت يوم الأربعاء ضمن المجموعة الثانية من هذه البطولة، خسر المنتخب الإيراني أمام منتخب البلد المضيف بنتيجة 1 - 8 ليختم مشواره ويحل ثانيا.

وبهذه النتيجة، تأهل المنتخب الإيراني لهوكي الجليد إلى الدور النهائي للألعاب الإسلامية بعد انتهاء دور المجموعات الذي حقق فيه 4 انتصارات وهزيمتين.

وأُقيمت هذه المنافسات بمشاركة 8 منتخبات (إيران، عُمان، البحرين، تتارستان الروسية، كازاخستان، قيرغيزستان، لبنان، وأوزبكستان) في مجموعتين A و B، واستضافها نادي أك بارس.

رمز الخبر 1959132

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