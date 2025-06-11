  1. إيران
  2. السياسة
١١‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٨:٣٩ م

عراقجي: أي خطأ استراتيجي ترتكبته الترويكا الأوروبية سيدفع إيران إلى رد حاسم

عراقجي: أي خطأ استراتيجي ترتكبته الترويكا الأوروبية سيدفع إيران إلى رد حاسم

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن أي خطأ استراتيجي آخر من قبل الترويكا الأوروبية سيدفع إيران إلى رد حاسم، مشيرا إلى ان المسؤولية الكاملة والمطلقة عن هذا الوضع تقع على عاتق الجهات الخبيثة التي تسببت في فقدان مصداقيتها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب وزير الخارجية سيد عباس عراقجي على موقع إكس: كان أمام الدول الأوروبية الثلاث سبع سنوات لتنفيذ التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. وقد فشلت فشلاً ذريعًا في هذا الصدد، سواءً عن قصد أو بسبب عدم الكفاءة.

بدلًا من إظهار أي ندم أو رغبة في تسهيل الدبلوماسية، تُؤجج الدول الأوروبية الثلاث اليوم المواجهة بطرحها مطلبًا سخيفًا بمعاقبة إيران على ممارستها حقها القانوني بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة ردًا على عدم امتثال الأطراف الأخرى.

كما حذرتُ: خطأ استراتيجي فادح آخر من جانب هذه الدول الثلاث سيجبر إيران على الرد بحزم. وتقع المسؤولية الكاملة والمطلقة عن هذا الوضع على عاتق الجهات الخبيثة التي تسببت في فقدان مصداقيتها.

رمز الخبر 1959137

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات