عراقجي: أي خطأ استراتيجي ترتكبته الترويكا الأوروبية سيدفع إيران إلى رد حاسم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب وزير الخارجية سيد عباس عراقجي على موقع إكس: كان أمام الدول الأوروبية الثلاث سبع سنوات لتنفيذ التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. وقد فشلت فشلاً ذريعًا في هذا الصدد، سواءً عن قصد أو بسبب عدم الكفاءة.

بدلًا من إظهار أي ندم أو رغبة في تسهيل الدبلوماسية، تُؤجج الدول الأوروبية الثلاث اليوم المواجهة بطرحها مطلبًا سخيفًا بمعاقبة إيران على ممارستها حقها القانوني بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة ردًا على عدم امتثال الأطراف الأخرى.

كما حذرتُ: خطأ استراتيجي فادح آخر من جانب هذه الدول الثلاث سيجبر إيران على الرد بحزم. وتقع المسؤولية الكاملة والمطلقة عن هذا الوضع على عاتق الجهات الخبيثة التي تسببت في فقدان مصداقيتها.