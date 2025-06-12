عراقجي يلتقي رئيس وزراء النرويج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كان الوزير عراقجي، قد التقى نظيره النرويجي، إسبن بارث آيدي، يوم الأربعاء 11 يونيو/حزيران 1404 هـ، وتبادلا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية.



وكان آخر تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتطورات في أفغانستان من بين المواضيع التي ناقشها وزيرا خارجية البلدين.



يذكر ان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يزور النرويج للمشاركة في منتدى أوسلو العالمي الثاني والعشرين، والقاء كلمة فيه.



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