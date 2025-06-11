القاهرة تؤكد دعمها لمسار المفاوضات بين ايران وأمريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، جاء في البيان الرسمي لوزارة الخارجية المصرية: "أكد الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية مصر وسلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية على ضرورة تجنب الحلول العسكرية في مواجهة الأزمات الإقليمية، وإعطاء الأولوية للحلول السياسية والحوار كسبيل وحيد مستدام لحل النزاعات الإقليمية".

كما أعلنت وزارة الخارجية المصرية: أن القاهرة تدعم مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن البرنامج النووي الإيراني، وتدعو إلى استمرار هذه المحادثات من أجل الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة.

صدر هذا البيان عقب مشاركة وزير خارجية بلادنا، السيد عباس عراقجي، الذي وصل إلى النرويج صباح اليوم لحضور وإلقاء كلمة في منتدى أوسلو العالمي الثاني والعشرين، في اجتماع ثلاثي مع وزيري خارجية عُمان ومصر، بدر البوسعيدي وبدر عبد العاطي.

وقبل هذا الاجتماع، كان وزير الخارجية قد شارك في اجتماع متخصص مع وزيري خارجية عُمان ومصر، ووزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر، ووزير خارجية النرويج.