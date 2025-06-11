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١١‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٩:٠٥ م

القاهرة تؤكد دعمها لمسار المفاوضات بين ايران وأمريكا

القاهرة تؤكد دعمها لمسار المفاوضات بين ايران وأمريكا

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا بشأن نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر وسلطنة عمان وإيران، وأكدت أن حل الأزمات الإقليمية لا يمكن أن يتم إلا عبر القنوات السياسية والدبلوماسية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، جاء في البيان الرسمي لوزارة الخارجية المصرية: "أكد الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية مصر وسلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية على ضرورة تجنب الحلول العسكرية في مواجهة الأزمات الإقليمية، وإعطاء الأولوية للحلول السياسية والحوار كسبيل وحيد مستدام لحل النزاعات الإقليمية".

كما أعلنت وزارة الخارجية المصرية: أن القاهرة تدعم مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن البرنامج النووي الإيراني، وتدعو إلى استمرار هذه المحادثات من أجل الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة.

صدر هذا البيان عقب مشاركة وزير خارجية بلادنا، السيد عباس عراقجي، الذي وصل إلى النرويج صباح اليوم لحضور وإلقاء كلمة في منتدى أوسلو العالمي الثاني والعشرين، في اجتماع ثلاثي مع وزيري خارجية عُمان ومصر، بدر البوسعيدي وبدر عبد العاطي.

وقبل هذا الاجتماع، كان وزير الخارجية قد شارك في اجتماع متخصص مع وزيري خارجية عُمان ومصر، ووزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر، ووزير خارجية النرويج.

رمز الخبر 1959139

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