قاليباف: قرار مجلس المحافظين أثبت أن التعاون مع الوكالة الدولية يأتي بنتائج عكسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي، ردا على القرار السياسي لمجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي قدمته الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية: "إن التخصيب بالأجهزة المتطورة، وإطلاق مركز جديد، وتقليص الرقابة، ردود مشروعة على انتهاك مسار التعامل مع الوكالة الدولية.

وأكد قاليباف: "إن القرار المتحيز لمجلس المحافظين يثبت أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يأتي بنتائج عكسية".

هذا وفي رد فوري على هذا القرار، أمر رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية بإنشاء مركز جديد للتخصيب وتحويل أجهزة الطرد المركزي من الجيل الرابع إلى الجيل السادس في منشأة فوردو للتخصيب.

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