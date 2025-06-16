قاليباف: الشعب الإيراني من جميع القوميات متحد ومتوحد ضد العدو المتوحش

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد باقر قاليباف، في كلمة ألقاها أمام جدول أعمال الجلسة المفتوحة لمجلس الشورى الإسلامي اليوم: "لقد لوث الكيان الصهيوني العنصري والمجرم، بدعم وموافقة من الحكومة الأمريكية، يديه القذرة بجريمة جديدة في بلدنا الحبيب، وهاجم بجبن المناطق السكنية والمستشفيات ومعدات الإغاثة والبنية التحتية المدنية، وقصف مجموعة من النساء والأطفال والمدنيين المضطهدين في منازلهم، كاشفًا مرة أخرى عن طبيعته القذرة التي اعتادت على ثمانين عامًا من سفك الدماء".

وأضاف: في هذه الأثناء، حقَّق بعضٌ من قادة الإسلام الصالحين وعلمائهم الأجلاء ما كانوا يتمنون، فانضموا إلى رفاقهم الشهداء. من جهة، كانت هذه العصابة الإجرامية تُخطِّط لسلب قدرتنا على الدفاع والهجوم باغتيال القادة وتدمير بعض البنى التحتية العسكرية، ومن جهةٍ أخرى، كانت تُفكِّر في إخراج الشعب إلى شوارع طهران وتحقيق حلمها الذي دام أكثر من أربعين عامًا في القضاء على النظام الإسلامي، لكنَّ يد القدرة الإلهية انفرجت من سواعد الشعب الغيور، والقائد العام الشجاع والبارع، وجنوده الأوفياء في القوات المسلحة، وأثبتت أنَّ رابطة الأمة بإمامها تُزيل كلَّ خطرٍ وتُحوِّله إلى فرصةٍ لعزة إيران والإيرانيين.

وصرح رئيس مجلس الشورى الإسلامي قائلاً: لقد توحد الشعب الإيراني، بمختلف أعراقه وتوجهاته السياسية، في وجه العدو المتوحش، وقدم أبنائه للقوات المسلحة الواحد تلو الآخر، وأظهر جنود الجيش والحرس الثوري، بإخلاص وتضحية، بقيادة القائد العام الحكيمة والشجاعة، للعالم قدراتهم العسكرية العالية، وسخروا من أسطورة عدم اختراق الكيان الصهيوني.

وأكد قائلاً: إن كابوس الليالي الماضية للصهاينة، والشعلة التي سقطت على أرواح مرتكبي جرائم الكيان الصهيوني، ستستمر حتى يتوب المعتدي ويعاقب؛ سيُظلم أطفال إيران أيامكم، وستُصبحون فقراء، وسيشهد العالم بؤسكم.

وأكد قاليباف أن نصر أولياء الله والمجاهدين في سبيل الله وعدٌ إلهي، ولن يُخالف هذا الوعد، وقال: "يجب أن نعلم جميعًا أننا في ظروف استثنائية، وأن العدو المتوحش لا يلتزم بأي خط أحمر، ومع أن النصر النهائي مؤكد، فمن الطبيعي أن تكون هناك تقلبات على هذا الطريق. لذلك، يجب على المرء أن يُهيئ نفسه لمواجهة أي صعوبات محتملة بالتوكل على الله والاستعانة به، وأن يُثبت على صراطه المستقيم، وعندها وعد الله بإزالة كل خوف وقلق".

وأضاف: "جزء كبير من هجمات العدو ليست عسكرية، بل تُنفذ بمساعدة مندسين داخليين. وفي هذا الصدد، من الضروري أن يُبلغ شعبنا الواعي، بجدية ودقة متناهية، المراكز الأمنية فورًا عن أي نقاط مشبوهة". إن تفعيل التعبئة الشعبية في جميع أنحاء البلاد، بالتنسيق مع مسؤولي الباسيج والحرس الثوري، يمكن أن يلعب دورًا فعالًا في السيطرة على الأنشطة الإرهابية والتخريبية.

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "يشن العدو هجماته في إطار حرب هجينة قائمة على الحرب المعرفية، وقد أنشأ المسؤولون مركزًا لتنظيم الفضاء الإعلامي لتقديم التوجيهات العامة والسياسات الاستراتيجية والمعلومات الإخبارية للجمهور. كما يجب على الناشطين الإعلاميين والجمهور مراعاة القواعد اللازمة في المواقف المحددة بجدية ودقة حتى لا يستغل العدو أي أخطاء محتملة".

وأكد أن تهديد الكيان الصهيوني المتوحشة قد أتاح فرصة كبيرة للتضامن بين أبناء الشعب، وقال: "لقد حان الوقت لجميع الناشطين السياسيين والإعلاميين، وخاصة القوى الثورية، لتجاوز الانقسامات القائمة، وسد الفجوات الاجتماعية والسياسية السابقة".

وأكد قاليباف: يجب ألا ننسى أن العامل الرئيسي لضمان أمننا هو قلب كل شعب إيراني شريف، ولن يتقدم البلد وينعم المجتمع بالرفاهية إلا بمشاركة جميع أبناء الشعب.

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي: إن القوات المسلحة والمسؤولين السياسيين في البلاد يقفون بثبات في وجه عدو إيران، ويدعمون الأمة، ويعززون قدراتهم الاستخباراتية والعسكرية يومًا بعد يوم، وسيعززون تفوقهم أكثر من أي وقت مضى، وسيشهد العالم عزة إيران والإيرانيين.

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