الصين تدعو إلى حل القضية النووية الإيرانية عبر الطرق السياسية والدبلوماسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم الخارجية الصينية، لين جيان، لشبكة رووداو الإعلامية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس (12 حزيران 2025)، إن بلاده "تدعو دائماً إلى حل القضية النووية الإيرانية عبر الطرق السياسية والدبلوماسية".

وشدد على أن الصين "تؤيد إيران في الحفاظ على الحوار والمفاوضات مع جميع الأطراف، بهدف التوصل إلى حل عبر التشاور، يراعي الاهتمامات المعقولة للجميع".

وجاءت تصريحات الخارجية الصينية رداً على سؤال من شبكة رووداو الإعلامية بشأن موقف بكين من التوترات الإقليمية، في ظل قرار الولايات المتحدة سحب موظفيها غير الأساسيين من العراق ومناطق أخرى في الشرق الأوسط، تحسباً لأي تصعيد مع الجمهورية الاسلامية الإيرانية، كما روج الاعلام الغربي.