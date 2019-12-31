ظريف يبحث مع نظيره الصيني الاتفاق النووي وآخر المستجدات في المنطقة والعالم

ووصل ظريف إلى العاصمة الصينية عبر مطار بكين الدولي صباح الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) واستقبله مسؤولون صينيون وإيرانيون، بمن فيهم السفير الإيراني في الصين "محمد كشاورز زاده".

وخلال لقائه نظيره الصيني "وانغ يي" ، تحدث ظريف عن موضوع الاتفاق النووي والعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية الهامة.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية "غنغ شوانغ" أمس الاثنين أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، سيزور بكين في ختام زيارته الى موسكو بدعوة من نظيره وانغ يي.

واضاف شوانغ، ان ظريف ووانغ سيركزان في المحادثات بينهما على البرنامج النووي الايراني والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، كان قد أعلن هو الاخر عن زيارة وزير الخارجية والوفد المرافق له إلى بكين في ختام زيارتهما الى موسكو./انتهى/