قائد الثورة الاسلامية: على الكيان الصهيوني ان يتتظر مصيرًا مريرًا وعقابا شديدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في أعقاب الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد بلدنا فجر اليوم الجمعة، أصدر قائد الثورة سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، رسالة إلى الأمة الإيرانية.

جاء في نص الرسالة هو كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

الأمة الإيرانية العظيمة!

فجر اليوم أطلق الكيان الصهيوني يده القذرة والدموية على جريمة ضد بلدنا الحبيب، كاشفاً عن طبيعته الشريرة أكثر من أي وقت مضى من خلال ضرب المراكز السكنية، فينبغي للكيان الصهيوني أن ينتظر عقابًا شديدًا.

ولن تتخلى عنه اليد القوية للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية إن شاء الله.

في العدوان الإسرائيلي ارتقى قادة وعلماء إلى مرتبة الشهادة وسيباشر خلفاؤهم وزملاؤهم مهامهم فوراً.



‏بهذه الجريمة أعد النظام الصهيوني لنفسه مصيراً مريراً ومؤلماً وسوف يناله حتماً.

السيد علي خامنئي

/انتهى/