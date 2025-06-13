من هم العلماء الإيرانيون الست الذين استشهدوا في العدوان الإسرائيلي منذ فجر اليوم؟

استشهد عدد من القادة العسكريين والعلماء في الهجوم الصهيوني فجر اليوم الجمعة على إيران، وأكد قائد الثورة الإسلامية أن خلفاءهم وزملاءهم سيستأنفون مهامهم فورا.