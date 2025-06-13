من هم العلماء الإيرانيون الست الذين استشهدوا في العدوان الإسرائيلي منذ فجر اليوم؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان القادة العسكريون والعلماء الإيرانيون الذين استشهدوا في العدوان الإسرائيلي منذ فجر اليوم هم :
1- قائد هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري.
2- القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي.
3- قائد مقر خاتم الأنبياء اللواء غلام علي رشيد.
واستشهد جراء العدوان الصهيوني فجر اليوم هؤلاء العلماء النووين:
1-الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية، فريدون عباسي.
2-رئيس جامعة آزاد ، محمد مهدي طهرانجي.
3-رئيس كلية الهندسة النووية، عبد الحميد مينوتشهر.
4-أستاذ الهندسة النووية، أحمد رضا ذوالفقاري.
5-نائب منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أمير حسين فقهي.
6-العالم النووي، مطلبي زاده.
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