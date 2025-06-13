آخر الإحصائیات حول جرحى الهجوم الإرهابی الصهیونی على إیران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مجتبى خالدي، المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر، صرّح بأن عمليات الإغاثة والإنقاذ مستمرة في 12 محافظة في أنحاء البلاد. وقد أُصيب خلال الحادث الذي وقع فجر اليوم 95 مواطناً تم نقلهم إلى المراكز الطبية، في حين تلقّى 26 آخرون العلاج ميدانياً من قِبل فرقنا في موقع الحادث.

وأوضح أن 140 فريقاً عملياتياً من الهلال الأحمر شاركوا في هذه المهمة، بمشاركة 670 متطوعاً وكادراً متخصصاً من الجمعية.

وأضاف: تم في هذه العمليات استخدام 10 فرق متخصصة للبحث والإنقاذ، و15 فريق استجابة سريعة، إلى جانب 93 سيارة إسعاف و36 مركبة إنقاذ متخصصة. كما أعلن أن جميع 1510 مراكز عمليات الهلال الأحمر، بما فيها المراكز الميدانية ومراكز إدارة الأزمات والفرق الفنية للبحث والإنقاذ والأنظمة الحيّة للكشف، في حالة تأهّب قصوى على مستوى البلاد.

وتابع خالدي قائلاً: يتم إرسال تقارير كاملة عن أنشطة الهلال الأحمر في المحافظات إلى هذا المركز كل نصف ساعة، وستُطلع هذه المعلومات المواطنين الأعزاء بشكل مستمر.

وأعرب عن أسفه قائلاً: للأسف، أحد مسعفينا في آذربايجان الشرقية استشهد أثناء عمليات الإغاثة، كما أُصيب مسعف آخر في منطقة قصر شيرين ويتلقى حالياً العلاج في أحد المراكز الطبية.

وشدد المتحدث باسم الهلال الأحمر على ضرورة أن يتابع المواطنون الأخبار الدقيقة والمتخصصة فقط من خلال الوسائل الإعلامية الرسمية، وألا يتجمّعوا في أماكن الحوادث حتى يتمكّن المسعفون من أداء واجبهم بسرعة وكفاءة، مشيراً إلى أن فتح طرق الإغاثة أمر بالغ الأهمية.

وفي ختام تصريحاته، أكد أن مركز العمليات سيواصل نشاطه واستعداده الكامل على مدار الساعة حتى تعود الأوضاع إلى حالتها الطبيعية.

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