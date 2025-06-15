  1. إيران
  2. السياسة
١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٩:٠٨ م

اسقاط مسيرتين للعدو الصهيوني في سماء زنجان

اسقاط مسيرتين للعدو الصهيوني في سماء زنجان

أعلنت قوات الدفاع الجوي التابعة لحرس الثورة الإسلامية في محافظة زنجان، عن إسقاط طائرتين مسيّرتين معاديتين في أجواء المحافظة صباح اليوم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن إحدى المسيّرتين التي تم إسقاطها هي من طراز أمريكي الصنع، في حين أن الطائرة الثانية كانت مسيّرة انتحارية تابعة للكيان الصهيوني.

اسقاط مسيرتين للعدو الصهيوني في سماء زنجاناسقاط مسيرتين للعدو الصهيوني في سماء زنجاناسقاط مسيرتين للعدو الصهيوني في سماء زنجان

وأكدت المصادر أن الدفاعات الجوية تصدّت بنجاح للتهديد، وتمكنت من إسقاط الطائرتين دون وقوع أي خسائر.

والقطع المتبقية من إحدى الطائرات المسيّرة المعادية التي تم إسقاطها، تحمل علامات وشعارات تشير بوضوح إلى "USA"، ما يدحض المزاعم الأمريكية بشأن عدم ضلوعها في الهجوم على إيران.

وتؤكد الكتابات المسجلة على أجزاء هذه المسيّرة أن "الشيطان الأكبر" كان شريكًا في التخطيط والدعم إلى جانب الكيان الصهيوني، ما يكشف بجلاء الدور الأمريكي في هذه العملية العدوانية.

رمز الخبر 1959380

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات