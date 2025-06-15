اسقاط مسيرتين للعدو الصهيوني في سماء زنجان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن إحدى المسيّرتين التي تم إسقاطها هي من طراز أمريكي الصنع، في حين أن الطائرة الثانية كانت مسيّرة انتحارية تابعة للكيان الصهيوني.

وأكدت المصادر أن الدفاعات الجوية تصدّت بنجاح للتهديد، وتمكنت من إسقاط الطائرتين دون وقوع أي خسائر.

والقطع المتبقية من إحدى الطائرات المسيّرة المعادية التي تم إسقاطها، تحمل علامات وشعارات تشير بوضوح إلى "USA"، ما يدحض المزاعم الأمريكية بشأن عدم ضلوعها في الهجوم على إيران.

وتؤكد الكتابات المسجلة على أجزاء هذه المسيّرة أن "الشيطان الأكبر" كان شريكًا في التخطيط والدعم إلى جانب الكيان الصهيوني، ما يكشف بجلاء الدور الأمريكي في هذه العملية العدوانية.