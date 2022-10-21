إيران تنفي مزاعم أوكرانيا حول دور الطائرات المسيرة الإيرانية في الحرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه قدم السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الايرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك امير سعيد ايرواني، رسالة الى الامم المتحدة حول اقترح أوكرانيا زيارة خبراء الأمم المتحدة في هذا البلد لتفقد أجزاء من الطائرات المسيرة التی تم اسقاطها وربطها بتنفيذ القرار 2231 .

وقدم السفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية، عقب الادعاءات التي وردت بشأن دور الطائرات المسيرة الإيرانية في حرب أوكرانيا وربطها بالقرار رقم 2231، في رسالة إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، البراهين والمستندات حول عدم صحة مثل هذه الادعاءات.

وفي هذه الرسالة، أعرب أمير سعيد إيرواني عن أسفه لتجاهل أوكرانيا موقف إيران الحيادي في الحرب الحالية في هذا البلد وتواصل تقديم ادعاءات ومواقف خاطئة بناءً على معلومات غير مثبتة. وأضاف: "أوكرانيا تبحث عن أهداف سياسية في ربط المزاعم التي لا أساس لها من الصحة ضد إيران والقرار 2231".

وأشار أمير سعيد إيرواني إلى أن اقتراح أوكرانيا لخبراء الأمم المتحدة لزيارة هذا البلد والطائرات المسيرة التي تم إسقاطها یفتقر إلى أي أساس قانوني في إطار القرار 2231. وأكد أن إيران تريد من الأمين العام للأمم المتحدة منع أي إساءة استخدام للقرار 2231 فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا.

وفي الختام طلب السفير والممثل الدائم لبلدنا تسجيل هذه الرسالة ونشرها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

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