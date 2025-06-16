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١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٤:٣١ ص

عدد القتلى في "بات يام" جنوبي "تل أبيب" يرتفع إلى 9 من جراء الصاروخ الإيراني

عدد القتلى في "بات يام" جنوبي "تل أبيب" يرتفع إلى 9 من جراء الصاروخ الإيراني

اعلنت وسائل إعلام إسرائيلية ان عدد القتلى في "بات يام" جنوبي "تل أبيب" ارتفع إلى 9 من جراء الصاروخ الإيراني.

أفادت وكالة مهر للأنباء، ان منصة إعلامية إسرائيلية اعلنت عن انتشال جثتين من موقع الدمار في "بات يام" جنوبي "تل أبيب".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: عدد القتلى في "بات يام" جنوبي "تل أبيب" يرتفع إلى 9 من جراء الصاروخ الإيراني.

رمز الخبر 1959398

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