أفادت وكالة مهر للأنباء، ان منصة إعلامية إسرائيلية اعلنت عن انتشال جثتين من موقع الدمار في "بات يام" جنوبي "تل أبيب".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: عدد القتلى في "بات يام" جنوبي "تل أبيب" يرتفع إلى 9 من جراء الصاروخ الإيراني.