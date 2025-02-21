 مسؤولو تل أبيب في حالة من الارتباك الشديد تحت وطأة الانفجارات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها شهدت مدينة تل أبيب ليلة الخميس 20 فبراير 2025 حالة من الارتباك والفوضى بعد أن انفجرت ثلاث حافلات في وقت متزامن، مما أدى إلى اندلاع النيران داخلها. الحادث الذي أثار ارتباك المسؤولين الصهاينة، يأتي في وقت حساس ويزيد من التوترات الأمنية.

وكشف قائد شرطة تل أبيب تفاصيل جديدة عن عبوات تفجير الحافلات.

وقال قائد منطقة تل أبيب في الشرطة الإسرائيلية: إن العبوات الناسفة كانت مع ساعات مؤقتة وليست عبوات عسكرية نظامية.

وأضاف، كانت هناك عبوات متشابهة في جميع الحافلات وفيها ساعات توقيت.

وتابع، لا يمكننا القول متى تم التخطيط لهذه التفجيرات.

وأفادت "شرطة" الاحتلال الإسرائيلي، بوقوع 3 انفجارات في ثلاث حافلات واندلاع النيران فيهن داخل موقف بـ "بات يام" في "تل أبيب".

وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أن جهاز "الشاباك" يحقق فيما إذا كانت الانفجارات في الحافلات فارغات في "بات يام" محاولة هجوم مشتركة.

من جهتها، قالت القناة "12" العبرية: "وقعت انفجارات في 3 حافلات في بات يام، ويُشتبه بأنه هجوم بدوافع قومية"، على حد قولها.

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